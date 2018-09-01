Беспилотный автомобиль Apple впервые попал в аварию

Беспилотный автомобиль компании Apple во время тестирования попал в аварию в Калифорнии.

ДТП произошло 24 августа, когда оснащенный системой автопилота внедорожник Lexus съезжал на скоростную автостраду и готовился сменить полосу движения. В этот момент в него сзади врезался автомобиль Nissan Leaf. В результате инцидента обе машины получили повреждения, но никто не пострадал сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление автотранспортного управления штата.

Этот инцидент стал первым доказательством того, что компания Apple работает над программой беспилотных автомобилей, пишет Reuters.

Представитель компании отказался отвечать на вопрос, виноват ли их автомобиль в ДТП.

Ранее американский бизнесмен Макалистер Хиггинс опубликовал видео, на котором показан прототип системы автопилота от компании Apple.