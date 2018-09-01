В Самаре закрыли торговый центр «Триумф»

В Самаре по решению суда временно прекращена работа торгового центра «Триумф».

Ранее прокуратора проверила здание по факту соблюдения требований пожарной безопасности. В итоге специалистами было обнаружено 16 нарушений действующего законодательства. Среди них — отсутствие пожарной сигнализации, не работает система оповещения о пожаре, нет свободного доступа к внутренним пожарным кранам, на путях эвакуации людей находятся посторонние предметы.

Выявленные нарушения должны быть в скором времени устранены.

Напомним, ранее суд признал законным демонтаж рекламы на фасаде пермского ТЦ «Айсберг Modern».