Россия продолжит отправлять астронавтов NASA на МКС после 2019 года

Госкорпорация «Роскосмос» продолжит отправлять на Международную космическую станцию (МКС) американских астронавтов.

По словам исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева, действующий контракт с NASA завершится в апреле 2019 года, однако его можно продлить.



«Это рабочий момент, заканчивается тот контракт, который есть. Но это не значит, что мы перестанем доставлять американских астронавтов на МКС. Следующие контракты тоже будут. Никаких жестких мер никто не принимает, идет просто разговор о том, что плановая работа на этот период заканчивается, а следующая будет продолжаться», — сказал он.

Крикалев отметил, что по следующему контракту обсуждение идет, «но пока конкретных решений нет», пишет ТАСС.

Напомним, что вчера на Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха. Сегодня эту проблему решили.