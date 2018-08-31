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Происшествия

Из Германии экстрадировали россиянина, находящегося в международном розыске

14:27, 31.08.2018

30 августа ФСБ РФ, Генпрокуратура, Следком, Интерпол, МВД и ФСИН организовали экстрадицию из Германии находящегося в международном розыске россиянина.

Проживая в Кабардино-Балкарской Республике, он оказывал помощь международной террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в РФ), передает пресс-служба ФСБ.

В 2013 году сбежал в Сирию и принимал там участие в боевых действиях на стороне террористов. После чего по поддельным документам получил статус беженца в Германии, где его и заметили местные правоохранительные органы.

Ранее в Германии задержали россиянина, обвиняемого в хищении более 60 млн рублей у дольщиков.

Происшествия
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