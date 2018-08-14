В Германии задержали россиянина, обвиняемого в хищении более 60 миллионов рублей у дольщиков

Обвиняемый в хищении более 60 млн рублей у новгородских дольщиков глава ООО «Экспресс» Валерий Марковкин задержан в Германии.



«Мужчине заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», и он объявлен в международный розыск», — сообщили в СК РФ.

Марковкин задержан по запросу российских следователей в немецком городе Зефтенберг. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

Как отметили в Следкоме, информация о задержании и аресте обвиняемого поступила 17 июля из Интерпола.