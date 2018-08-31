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Происшествия

Range Rover въехал в ресторан на Гоголя в Казани

14:08, 31.08.2018
Range Rover въехал в ресторан на Гоголя в Казани
Фото: скриншот видео

Автомобиль Range Rover въехал в ресторан «Трюффо», который находится в центре Казани. Происшествие произошло вчера, 30 августа.

На месте дежурила скорая, о пострадавших информации нет. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

Ранее в Казани у торгового центра «Мега» произошло ДТП, во время которого перевернулся мусоровоз. Инцидент произошел на пересечении проспекта Победы и улицы Сахарова.

Происшествия Татарстан
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