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В Казани у «Меги» опрокинулся мусоровоз

12:59, 19.07.2018

В Казани у торгового центра «Мега» произошло ДТП, во время которого перевернулся мусоровоз.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Победы и улицы Сахарова.

По словам очевидцев, водитель потерял управление грузовиком, от чего тот перевернулся на средней полосе дороги и вызвал пробку. В результате ДТП мужчина, находившийся за рулем мусоровоза, получил перелом руки, передает KazanFirst.

Происшествия Татарстан
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