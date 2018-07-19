В Казани у «Меги» опрокинулся мусоровоз

В Казани у торгового центра «Мега» произошло ДТП, во время которого перевернулся мусоровоз.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Победы и улицы Сахарова.

По словам очевидцев, водитель потерял управление грузовиком, от чего тот перевернулся на средней полосе дороги и вызвал пробку. В результате ДТП мужчина, находившийся за рулем мусоровоза, получил перелом руки, передает KazanFirst.