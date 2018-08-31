Директор «Автомобилиста»: «Бюджет клуба в новом сезоне составит 1,8 млрд рублей, и это пиковое значение»

Директор екатеринбургского ХК «Автомобилист» Максим Рябков раскрыл размер бюджета клуба на новый сезон.



«Общий бюджет будет примерно 1,8 млрд рублей, и у нас еще будет кредитная линия. Это с учетом молодежной команды и фарм-клуба Высшей хоккейной лиги», — сказал он.



Рябков добавил, что по сравнению с прошлым сезоном ряд спонсоров увеличили финансирование благодаря результатам, которые показала команда.

«Это «Газпромбанк», гипермаркет «Сима-Ленд», «Альма-Керамика», «МРСК-Урала» и Русская медная компания. Также растет доля собственного клубного заработка за счет продажи абонементов и билетов, вип-лож. Также удачно год назад был запущен наш фирменный магазин», — отметил он.



Клуб по сравнению с прошлым сезоном заложил на 15% больше средств на зарплаты игрокам. «Я думаю, что роста больше не будет. Это будет пиковое значение зарплатной ведомости для «Автомобилиста», — заявил Рябков.



В новом сезоне руководство клуба из Екатеринбурга поставило задачу выйти в финал Кубка Гагарина.

