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Минниханов встретился с бывшим губернатором Приморья

12:37, 31.08.2018
Минниханов встретился с бывшим губернатором Приморья
Фото: tatarstan.ru

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня встретился в Казани с ректором Московского политехнического университета Владимиром Миклушевским, который в октябре прошлого года ушел с должности главы Приморского края.

В рамках визита они обсудили перспективы сотрудничества татарстанских вузов с московским университетом. Во встрече принял участие заместитель премьер-министра РТ — министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, сообщила пресс-служба президента РТ.

Миклушевский накануне посетил Институт экономики и финансов КФУ и Иннополис. Также принял участие в саммите передовых научных исследований Times Higher Education.

ОбществоВласть Татарстан
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