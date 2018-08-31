Минниханов встретился с бывшим губернатором Приморья

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня встретился в Казани с ректором Московского политехнического университета Владимиром Миклушевским, который в октябре прошлого года ушел с должности главы Приморского края.

В рамках визита они обсудили перспективы сотрудничества татарстанских вузов с московским университетом. Во встрече принял участие заместитель премьер-министра РТ — министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, сообщила пресс-служба президента РТ.

Миклушевский накануне посетил Институт экономики и финансов КФУ и Иннополис. Также принял участие в саммите передовых научных исследований Times Higher Education.