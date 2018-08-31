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Промышленность

Правительство РФ может запретить использовать старые машины для поддержки «Вертолетов России»

12:23, 31.08.2018
Правительство РФ может запретить использовать старые машины для поддержки «Вертолетов России»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство РФ обсуждает меры поддержки «Вертолетов России». В том числе рассматривается вариант запрета на использование старых машин. Таким образом, советскую технику спишут, а у холдинга появится большое количество заказов.

Инициатива была предложена Минпромторгу и Минтрансу рабочей группой правительственной комиссии. В министерствах поддержали предложение, которое «позволит загрузить мощности предприятий, снизить число авиапроисшествий и повысить мобильность населения», передает «Коммерсантъ».

Однако в самой отрасли опасаются, что финансовые сложности не позволят компаниям массово закупать новые вертолеты, и государству придется поддерживать из бюджета уже перевозчиков.

Напомним, ранее в интервью «Реальному времени» управляющий директор «Казанского вертолетного завода» Юрий Пустовгаров заявил, что половина всех собираемых машин приходится на военных.

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