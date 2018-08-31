ЦБ РФ создаст «черный» список банковских клиентов, через которых выводят деньги хакеры

В России в сентябре может появиться «черный» список клиентов банков, через счета которых хакеры выводят похищенные средства. Соответствующий проект распоряжения опубликовал Центробанк.

Документ разработали для исполнения закона 167-ФЗ о защите банковских клиентов от хищений, который вступает в силу 26 сентября. Он дает банкам право приостанавливать на два дня операции в случае подозрения в том, что деньги переводят без согласия клиента, пишет «Коммерсант».

Эти поправки также дают Центробанку право на создание базы «дропперов» — физических лиц и компаний, через счета которых деньги выводятся.

Эксперты считают, что в списке могут оказаться и добросовестные клиенты. Например, если их счета злоумышленники использовали тайно или в случае ошибок. Механизма исключения из списка не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ усилил надзор в области противодействия легализации преступных доходов. При этом регулятор во многом дублирует действия банков.