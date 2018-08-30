Кадыров поздравил «братский народ Татарстана» с Днем республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента РТ Рустама Минниханов и «братский народ Татарстана» с Днем республики.

«Сегодня братский народ Татарстана отмечает большой праздник — День Республики! Я искренне поздравляю с этой знаменательной датой Президента РТ, дорогого старшего БРАТА Рустама Минниханова и весь многонациональный народ Татарстана», — написал он в Telegram.



По его словам, Чечню и Татарстан связывают крепкие узы дружбы и настоящего братства.

Мы искренне радуемся успехам Татарстана в развитии экономики, социальной сферы, науки, культуры и образования. Наши республики и народы связывают крепкие узы дружбы и настоящего братства. В этом большая заслуга Рустама Нургалиевича, который известен в нашей стране как мудрый и опытный политик. Мы часто встречаемся, общаемся, делимся новостями республик, радуемся успехам. Я желаю Татарстану стабильности, благополучия и дальнейшего процветания!", — подытожил Кадыров.

Ранее в адрес Минниханова поступили поздравления с Днем республики от ряда международных политических деятелей, в том числе от президентов Турции Реджепа Эрдогана и Чехии Милоша Земана.