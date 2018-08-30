В Нидерландах отменили конкурс карикатур на пророка Мухаммеда

В Нидерландах отменили конкурс карикатур на пророка Мухаммеда, объявленный в июне. Об этом объявил лидер Партии свободы Герт Вилдерс.

Такое решение было принято на фоне угроз и протестов.

«Чтобы избежать риска появления жертв насилия со стороны исламистов, я решил не продолжать конкурс рисунков», — приводит слова политика Associated Press.

Ранее муфтий РТ Камиль Самигуллин опубликовал в Instagram карикатуру на мусульман. На рисунке изображена группа верующих, которые делают селфи. Позже пост был удален.