Скончался супруг спикера Совфеда Валентины Матвиенко

Умер муж председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Владимир Матвиенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента.

Согласно открытым данным, со своим мужем Валентина Матвиенко познакомилась в студенческие годы. Вместе супруги прожили более 40 лет.

Соболезнования в связи со смертью Владимира Матвиенко уже принес президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие политики.