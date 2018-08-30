Скончался супруг спикера Совфеда Валентины Матвиенко
Умер муж председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Владимир Матвиенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента.
Согласно открытым данным, со своим мужем Валентина Матвиенко познакомилась в студенческие годы. Вместе супруги прожили более 40 лет.
Соболезнования в связи со смертью Владимира Матвиенко уже принес президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие политики.Происшествия
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