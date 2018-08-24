В Казани на ремонт музея ИЗО выделят более 307 млн рублей

ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» объявило тендер на проведение ремонтных работ в зданиях «Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан».



Всего на ремонт зданий ГМИИ РТ планируют потратить около 307,5 млн рублей:

более 110, 5 млн рублей потратят на ремонт в здании музея по улице К. Маркса, 64 (литеры Б1, Б2) площадью 1,8 тыс. кв. м с благоустройством прилегающей территории;

почти 197 млн рублей — в здании по улице К. Маркса, 57/32 площадью 3,1 тыс. кв. м, также с благоустройством территории.

Заказчик требует провести в музее ремонт кровли, фасада, конструкций, а также систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции и др. Кроме того, исполнитель должен выполнить внутренние отделочные работы и работы по благоустройству и озеленению территории.

Заявки будут приниматься до 7 сентября, а аукцион проведут 10-го числа.

Ранее сообщалось, что особняк генерала Сандецкого по ул. К. Маркса, 64, где находилось главное здание ГМИИ РТ, закрылся на ремонт. Однако директор музея Розалия Нургалеева заверила, что ко Дню республики, 30 августа, у казанцев будет обновленная Галерея современного искусства. Подробнее — в материале «Реального времени».