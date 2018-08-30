Фонд развития промышленности одобрил заем на 750 млн рублей предприятию POZIS в Татарстане

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил заем по программе «Конверсия» на 750 млн рублей компании POZIS из Татарстана. Предприятие планирует модернизировать мощности и на 40% нарастить выпуск бытовой и медицинской холодильной техники.

«Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса обладают огромным потенциалом для производства качественной гражданской продукции. Программа «Конверсия» призвана стимулировать переход предприятий ОПК на гражданские рельсы», — цитирует пресс-служба ФРП директора Романа Петруцу.

Одобрение также получили проекты в Санкт-Петербурге и Тульской области. Всего в ФРП одобрили семь проектов на общую сумму займов 1,8 млрд рублей. Среди предприятий ПФО в программу попали «Соликамский завод «Урал» и «Уральский завод противогололедных материалов» из Пермского края по программе «Проекты развития».

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» инвестирует в производство бытового и медицинского холодильного оборудования на предприятии POZIS (входит в концерн «Техмаш») около 2 млрд рублей до 2021 года.