В Италии открылся 75-й Венецианский кинофестиваль

На итальянском острове Лидо открылся 75-й международный Венецианский кинофестиваль.

Фильмом открытия в 2018 году стала картина Дэмьена Шазелла «Человек на Луне». Помимо нее за главный приз — «Золотого льва» — поборются еще 20 кинолент, пишет RT.

Жюри основного конкурса возглавил Гильермо дель Торо, который получил «Золотого льва» за фильм «Форма воды». Также в состав жюри вошли режиссеры Паоло Дженовезе («Идеальные незнакомцы», «Место встречи»), Малгожата Шумовска («Лицо», «Тело»), Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Тор: Рагнарек»), актеры Кристоф Вальц, Наоми Уоттс, Трине Дюрхольм, Николь Гарсиа и Сильвия Чан.