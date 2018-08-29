Экс-начальник БОП МВД Татарстана: «Мне предложили хорошую работу и зарплату на госслужбе»

Фото: Реальное время

Категорически отрицал получение каких-либо средств от обвиняемых по делу ОПС «Тукаевские» сегодня экс-начальник отдела БОП МВД Татарстана Ильнар Залялов. Он возражал против ходатайства Следкома о своем аресте.

Причиной резкого ухода со службы в возрасте 36 лет Залялов, отвечая на вопрос «Реального времени», назвал предложение о госслужбе: «Мне предложили хорошую работу и зарплату в госучреждении».

В свою очередь защитник подозреваемого в получении взятки в 500 тыс. рублей Марат Заляев попросил суд приобщить к материалам большое количество наград своего доверителя — включая благодарности президента Татарстана Рустама Минниханова, руководителя Следкома по РТ Павла Николаева и Камиля Исхакова, главы администрации Казани в 2002 году.

Адвокат заявил, что при возбуждении дела о взятке следователем не проверена возможность оговора Залялова со стороны фигурантов дела «Тукаевские» и не получено других доказательств причастности бывшего офицера МВД к преступлению. «Такая практика порочна и возвращает нас в 37-й год, когда были лжедоносы и расстрел!» — отметил защитник.

Представитель прокуратуры РТ Ильнур Давлиев ходатайство об аресте отставного подполковника признал. Следователь Тимур Курбанов заявил, что Залялов обладает специальными познаниями в оперативной деятельности и, находясь на свободе, может вычислить потенциальных свидетелей по своему делу и оказать на них давление.