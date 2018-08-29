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Минниханов отменил режим ЧС из-за засухи в 17 районах Татарстана

15:24, 29.08.2018
Минниханов отменил режим ЧС из-за засухи в 17 районах Татарстана
Фото: pixabay.com

Президент Татарстана Рустам Минниханов отменил режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в 17 районах Татарстана. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента РТ.

Режим ЧС отменен в Азнакаевском, Актанышском, Алькеевском, Альметьевском, Апастовском, Бавлинском, Бугульминском, Заинском, Зеленодольском, Кайбицком, Лениногорском, Муслюмовском, Новошешминском, Нурлатском, Сармановском, Черемшанском и Ютазинском муниципальных районах.

Напомним, режим ЧС был введен в районах с 3 августа в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей в результате опасных природных явлений (суховей, почвенная и атмосферная засуха).

ОбществоВласть Татарстан
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