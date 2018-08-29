Минниханов отменил режим ЧС из-за засухи в 17 районах Татарстана
Президент Татарстана Рустам Минниханов отменил режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в 17 районах Татарстана. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента РТ.
Режим ЧС отменен в Азнакаевском, Актанышском, Алькеевском, Альметьевском, Апастовском, Бавлинском, Бугульминском, Заинском, Зеленодольском, Кайбицком, Лениногорском, Муслюмовском, Новошешминском, Нурлатском, Сармановском, Черемшанском и Ютазинском муниципальных районах.
Напомним, режим ЧС был введен в районах с 3 августа в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей в результате опасных природных явлений (суховей, почвенная и атмосферная засуха).ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым