В Татарстане из-за засухи в 17 районах ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в 17 районах Татарстана из-за засухи. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента республики Татарстан Рустама Минниханова.



«В целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей в результате опасных природных явлений (суховей, почвенная и атмосферная засуха), ввести для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС [17 районов] до особого распоряжения режим ЧС и установить региональный (межмуниципальный) уровень реагирования», — говорится в документе.

Режим ЧС с 3 августа введен в Азнакаевском, Актанышском, Алькеевском, Альметьевском, Апастовском, Бавлинском, Бугульминском, Заинском, Зеленодольском, Кайбицком, Лениногорском, Муслюмовском, Новошешминском, Нурлатском, Сармановском, Черемшанском и Ютазинском муниципальных районах.

Минсельхозу Татарстана поручено в пятидневный срок разработать мероприятия по преодолению последствий ЧС.

Ранее сообщалось, что сильнейшая засуха в Оренбурге уничтожила 17 тысяч гектаров посевов. Пострадавшими признаны 13 сельскохозяйственных предприятий.