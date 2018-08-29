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ЦБ назвал отрасли строительства и недвижимости наиболее уязвимыми к финансовым кризисам

14:31, 29.08.2018
ЦБ назвал отрасли строительства и недвижимости наиболее уязвимыми к финансовым кризисам
Фото: commons.wikimedia.org / NVO

Центробанк назвал строительство и операции с недвижимостью наиболее уязвимыми к финансовым кризисам отраслям российской экономики.

«Среди отраслей, которые, вероятно, наиболее уязвимы к финансовым шокам: строительство, операции с недвижимостью, сельское хозяйство и некоторые обрабатывающие производства», — говорится в отчете регулятора.

Подчеркивается, что в силу этих особенностей финансовые шоки могут сказаться на российской экономике сильнее, чем на европейской.

Ранее в Банке России спрогнозировали сохранение действующих процентных ставок по кредитам.

ЭкономикаФинансы
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