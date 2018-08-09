В Банке России спрогнозировали сохранение действующих процентных ставок по кредитам

В ближайшее время процентные ставки по ипотеке и другим кредитным продуктам будут находиться примерно на действующем уровне в случае сохранения существующих экономических условий. Об этом рассказали в Банке России.

В пресс-службе регулятора отметили, что размер процентных ставок по кредитам определяется рядом факторов, среди которых — размер ставок по депозитам и инфляционные ожидания населения, передает RT.

В ЦБ напомнили, что сейчас кредитные организации привлекают депозиты населения по ставкам 5—6% годовых.

«Это позволяет обеспечить привлекательность сбережений в рублях при текущих инфляционных ожиданиях вкладчиков" — пояснили в регуляторе.

В Центробанке также отметили, что снижение инфляционных ожиданий будет способствовать снижению ставок по банковским продуктам.

Ранее стало известно, что задолженность россиян перед банками с начала года выросла на 26% и достигла 13,49 трлн рублей.