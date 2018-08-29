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Путин о пенсионной реформе: «Рано или поздно придется»

12:31, 29.08.2018
Путин о пенсионной реформе: «Рано или поздно придется»
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что изменения в пенсионном законодательстве неизбежны.

«Все равно придется это сделать. Но чем позже, тем жестче будут эти решения. Без всякого переходного периода, без сохранения целого ряда льгот и тех смягчающих механизмов, которые мы можем использовать сегодня», — пояснил Путин.

Напомним, Путин в рамках официального заявления по пенсионной реформе предложил смягчить ее условия — повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Также президент рекомендовал на 3 года снизить стаж для досрочного выхода на пенсию.

Отмечается, что предложения Путина будут включены в поправки к закону и внесены в Госдуму.

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