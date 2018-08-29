На летней «Вахте Памяти» поисковый отряд «Нефтехимик» поднял останки двух солдат

Фото: поисковый отряд «Нефтехимик»

Во время летней «Вахты Памяти» поисковому отряду «Нефтехимик» удалось обнаружить останки двух солдат, каску и два подсумка для хранения патронов. Недавно поисковики вернулись из двухнедельной экспедиции, которую провели в Волгоградской области недалеко от деревни Паньшино, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Вместе с поисковым отрядом из Нижнекамска рядом с деревней Паньшино работали около 50 поисковиков из других стран и городов. Всего они обнаружили и захоронили останки 9 солдат.

Поисковый отряд «Нефтехимик» работает 15 лет, за это время ему удалось поднять более 800 бойцов. Организовать каждую поездку помогает ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Управление по делам молодежи и спорту исполкома Нижнекамского муниципального района. Предприятие выделяет автобус и средства на питание. Следующая экспедиция нефтехимиков запланирована на апрель.