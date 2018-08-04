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Происшествия

В Ижевске автомобиль сбил четырех подростков на остановке

22:02, 04.08.2018

Легковые автомобили Mazda и BMW столкнулись в Ижевске, последняя машина врезалась в остановку общественного транспорта, пострадали пять человек.

«В 15:50 было столкновение двух легковых автомобилей Mazda и BMW, после чего BMW влетел в остановку общественного транспорта. Пострадали четыре человека, которые находились на остановке, и водитель BMW, угрозы жизни никому нет», — передает ТАСС со ссылкой на представителя Управления ГИБДД по Удмуртии.

Пострадавшие, которые стояли на остановке, — три молодых человека возрастом 14,15 и 18 лет и 15-летняя девочка, уточнил собеседник.

Происшествия Удмуртия
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