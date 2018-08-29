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В Удмуртии назначили министра промышленности и торговли

11:04, 29.08.2018
В Удмуртии назначили министра промышленности и торговли
Фото: facebook.com

Виктор Лашкарев спустя почти полтора года избавился от приставки «и. о.». С 28 августа он назначен министром промышленности и торговли Удмуртии.

Соответствующий указ за подписью главы республики Александра Бречалова опубликован сегодня на официальном сайте правительства.

Виктор Лашкарев был последним министром, работавшим в качестве исполняющего обязанности. Большая часть правительства была переназначена еще в прошлом году.

Он стал и. о. министра в мае 2017 года после отставки Владимира Разумкова, до этого Лашкарев был первым заместителем министра. Добавим, что он единственный из министров участвовал в организованном при содействии правительства конкурсе управленцев «Команда Удмуртии» и вошел в число финалистов.

ОбществоВласть Удмуртия
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