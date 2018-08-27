В Челнах учителя пожаловались на невыплату денег за обучение родному языку

Учитель Людмила Никифорова от лица педагогов Набережных Челнов пожаловалась на невыплату денег за обучение родному языку. Сообщение размещено в официальной группе администрации Челнов в соцсети «ВКонтакте».

«Просим ответить учителям города. В прошлом учебном году, нам всем дали доп. час на изучение родного языка. Администрация школ эти часы не оплатила, ссылаясь на отсутствие денег в городе. Мы звонили в Казань, нам ответили, что деньги на оплату этих часов находятся в Муниципалитете», — заявила Никифорова (орфография и пунктуация автора сохранены).

Начальник городского управления образования Винер Харисов в ответ написал, что «данный вопрос решается Министерством образования и науки РТ».



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