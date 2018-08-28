В Татарстане смертность от внешних причин снизилась на 7%

В Татарстане по итогам января — июля 2018 года снизилась смертность от внешних причин смерти. Показатель упал на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 67,1 смертей на 100 тыс. человек.

От случайных отравлений алкоголем в республике скончались за указанный период три человека, в результате транспортных несчастных случаев — 201 человек, в том числе ДТП — 173, были убиты — 75 человек, следует из данных Росстата. При этом в республике на 70% возросло количество утонувших — 77 человек.

Отмечается, что ведомство привело оперативные данные без учета окончательных медицинских свидетельств о смерти.

Ранее сообщалось, что в Татарстане стали чаще умирать из-за болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований.