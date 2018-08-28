В Татарстане стали чаще умирать от рака и болезней сердца – Росстат

В Татарстане по итогам первых семи месяцев 2018 года увеличилось число смертей из-за болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований.



Согласно данным Росстата, в январе — июле 2018 года показатель смертности из-за новообразований составил 196 на 100 тыс. человек, за аналогичный период 2017 года эта цифра составляла 188 на 100 тыс. Также увеличился показатель для злокачественных опухолей — 193 смерти на 100 тыс. (185 в 2017 году).

Показатель смертности от сердечных болезней в Татарстане вырос до 636 человек на 100 тыс., в прошлом году — 623.

При этом в республике вырос общий уровень смертности — с 1,1 тыс. на 100 тыс. человек до 1,2 тыс.

Ранее сообщалось, что в России уровень рождаемости в январе — июне снизился на 4,7% по сравнению с тем же отчетным периодом 2017 года.