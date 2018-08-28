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Осужденный за избиение DJ Smash Сергей Ванкевич пожаловался на атаку пранкеров

17:22, 28.08.2018
Осужденный за избиение DJ Smash Сергей Ванкевич пожаловался на атаку пранкеров
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Овчинников

Осужденный за избиение DJ Smash Сергей Ванкевич пожаловался на атаку пранкеров после его апелляции по факту приговора. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

По словам пермяка, в последнее время участились звонки в компетентные органы и в различные организации с целью усугубить в дальнейшем его судьбу. Ванкевич подчеркнул, что «работает группа пранкеров, которые не оставляют обратной связи».

«Звонят в правоохранительные органы, суды якобы с генеральной прокуратуры, на мою бывшую работу, на бывшую работу Телепнева в администрацию губернатора, бывшим руководителям якобы с администрации президента», — сообщает он.

Сергей Ванкевич полагает, что подобные звонки оказали давление на Ленинский суд, где судья вынес «беспрецедентно суровый приговор — без доказательств и улик».

Напомним, 18 июля Ленинский районный суд Перми признал виновным бывшего депутата Заксобрания региона Александра Телепнева в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash). Подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Сергей Ванкевич получил аналогичное наказание. Приговор в законную силу не вступил.

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