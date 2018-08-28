Осужденный за избиение DJ Smash Сергей Ванкевич пожаловался на атаку пранкеров

Осужденный за избиение DJ Smash Сергей Ванкевич пожаловался на атаку пранкеров после его апелляции по факту приговора. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

По словам пермяка, в последнее время участились звонки в компетентные органы и в различные организации с целью усугубить в дальнейшем его судьбу. Ванкевич подчеркнул, что «работает группа пранкеров, которые не оставляют обратной связи».

«Звонят в правоохранительные органы, суды якобы с генеральной прокуратуры, на мою бывшую работу, на бывшую работу Телепнева в администрацию губернатора, бывшим руководителям якобы с администрации президента», — сообщает он.

Сергей Ванкевич полагает, что подобные звонки оказали давление на Ленинский суд, где судья вынес «беспрецедентно суровый приговор — без доказательств и улик».

Напомним, 18 июля Ленинский районный суд Перми признал виновным бывшего депутата Заксобрания региона Александра Телепнева в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash). Подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Сергей Ванкевич получил аналогичное наказание. Приговор в законную силу не вступил.



