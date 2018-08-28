Делегация из Назарбаев Университета обсудила сотрудничество с КФУ

Делегация из казахстанского Назарбаев Университета посетила Казанский Федеральный университет. В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества и проведения совместных конференций для молодых ученых.

Кроме того, сотрудников университета Назарбаева пригласили к работе над совместными проектами в лабораториях OpenLabs. Представители университетов рассмотрели формат 3-дневных ежегодных конференций по приоритетным направлениям, передает пресс-служба КФУ.



Напомним, ранее в рамках визита Минниханова в Астану он с делегацией из РТ посетил Назарбаев Университет. Особый интерес представителей Татарстана вызвал сравнительный анализ академических показателей Назарбаев Университета, КФУ и университета «Иннополис».