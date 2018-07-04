Минниханову показали сравнительный анализ КФУ, Иннополиса и Назарбаев университета

В рамках рабочего визита в Астану президент РТ Рустам Минниханов посетил Назарбаев университет. Особый интерес представителей Татарстана вызвал сравнительный анализ академических показателей Назарбаев университета, Казанского федерального университета и университета «Иннополис».

Кроме того, ему представили лучшие студенческие проекты и презентовали деятельность IT-центра бизнес-кампуса. Экскурсию по учебному заведению провел президент Назарбаев университета Шигео Катсу, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Напомним, Минниханов прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в международном форуме исламской экономики (Astana Finance Days Forum).