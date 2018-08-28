В Перми закроют движение на перекрестке улиц Розалии Землячки и Уральской

Движение транспорта на перекрестке улиц Уральской и Розалии Землячки будет ограничено на три дня.

Автобусные маршруты №18, №32, №34, №36 и №77 при движении в центр города перенаправят по улицам Уральская, Работницы и Лебедева. В направлении микрорайона Висим маршруты будут продолжать следовать по улицам Крупской, Лебедева и Металлургов.

Ограничения связаны с капитальным ремонтом участка улицы Уральская. Дорожные работы будут проходить с 29 по 31 августа, пояснили в мэрии города.

Напомним, в Перми шестиполосный выезд по улице Героев Хасана откроют 1 ноября.