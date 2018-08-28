Прокуратура в Казани потребовала снести 13 расселенных аварийных домов

Прокуратура Кировского района Казани провела проверку законности переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. В результате было выявлено 13 расселенных, но не снесенных домов.

По мнению ведомства, заброшенные дома создают угрозу антитеррористической безопасности, угрозу обрушения объектов и повышает риск возгорания и пожаров.

В итоге в районный суд был направлен иск в отношении исполкома Казани. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения, передает пресс-служба ведомства.

Напомним, федеральная программа по переселению граждан из аварийного жилья перестанет действовать в Татарстане. Застрявшим в трущобах татарстанцам придется самим решать, как им добиваться более комфортных условий проживания. Подробно — в материале «Реального времени».