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Происшествия

Прокуратура в Казани потребовала снести 13 расселенных аварийных домов

16:29, 28.08.2018
Прокуратура в Казани потребовала снести 13 расселенных аварийных домов
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Прокуратура Кировского района Казани провела проверку законности переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. В результате было выявлено 13 расселенных, но не снесенных домов.

По мнению ведомства, заброшенные дома создают угрозу антитеррористической безопасности, угрозу обрушения объектов и повышает риск возгорания и пожаров.

В итоге в районный суд был направлен иск в отношении исполкома Казани. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения, передает пресс-служба ведомства.

Напомним, федеральная программа по переселению граждан из аварийного жилья перестанет действовать в Татарстане. Застрявшим в трущобах татарстанцам придется самим решать, как им добиваться более комфортных условий проживания. Подробно — в материале «Реального времени».

Происшествия
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