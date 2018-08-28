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Власти Уфы ограничили движение на проспекте Октября

15:49, 28.08.2018
Власти Уфы ограничили движение на проспекте Октября
Фото: www.ufacity.info

Власти Уфы ввели ограничение движения на проспекте Октября в связи с дорожными работами. Когда движение будет восстановлено, не указывается.

Ограничение введено с 20.00 27 августа. Половина проезжей части будет закрыта на участке от улицы 50 лет СССР до ул. Шафиева, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

На этом участке будут идти работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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