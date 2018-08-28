Электроснабжение стадиона «Самара Арена» восстановлено

Футбольный клуб «Крылья Советов» в своем Twitter объявило о разрешении ситуации с отключением электричества на стадионе «Самара Арена».

«Электроснабжение стадиона «Самара Арена» восстановлено. 1 сентября арена примет очередной футбольный матч — «Крылья Советов» сыграют с «Анжи». Подготовка к матчу идет в штатном режиме», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, ранее сообщалось о прекращении электроснабжения на «Самара Арене» из-за накопившихся долгов за свет застройщика стадиона ПСО «Казань». Компания не оплачивала счета, начиная с начала нынешнего года.

Матч 6-го тура РПЛ «Крыльев Советов» против «Анжи» состоится 1 сентября.