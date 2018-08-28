На кубковый матч «Торпедо» — «Динамо» увеличат вместимость стадиона

Руководитель департамента профессионального футбола Сергей Куликов рассказал о ходе подготовки к проведению матча 1/16 финала Кубка России между московскими командами «Торпедо» и «Динамо».

Ранее стало известно, что матч между командами пройдет на стадионе имени Стрельцова, который вмещает лишь 4 520 зрителей. Как рассказал начальник отдела по работе с болельщиками «Динамо» Антон Дорофеев, «интерес к матчу со стороны болельщиков клубов явно выше».

«Торпедо» сейчас совместно с МВД занимается вопросом увеличения количества мест на кубковый матч. Тысяч пять-шесть там будет. А может, и побольше. Соответственно, решат, сколько билетов выделять «Динамо», — рассказал Куликов в беседе с корреспондентом Sport24.ru.