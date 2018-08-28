Мэр Казани прокомментировал вырубку Ноксинского леса

Мэр Казани прокомментировал материал «Реального времени» о вырубке Ноксинского леса.

В статье говорилось, что городские власти обещали компенсировать нанесенный Ноксинскому лесу ущерб посадкой 771 дерева в другом — неопределенном месте. При этом сейчас цифра называется другая — 369 штук (24 аварийных).

«Действительно, деревья жалко. На самом деле не 800, а, как сейчас помню, 369, из которых часть была аварийных», — сказал он в программе «Тема» на «Эфире».

При этом, он в очередной раз отметил, что лес вырубали для спортивной площадки при школе. Однако ей зачем-то дали почтовый адрес: улица Минская, дом 37в. Это обстоятельство уже навело казанских экозащитников на мысль, что к школьной спортплощадке со временем могут запросто «пристроить» очередную жилую многоэтажку. Эту информацию глава города оставил без комментария.

Подробнее о том, почему активистов возмутила вырубка, — в материале «Реального времени».