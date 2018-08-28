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На «Нижнекамскнефтехиме» запустили установку по очистке водорода

11:01, 28.08.2018 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим»
На «Нижнекамскнефтехиме» запустили установку по очистке водорода
Фото: Максим Платонов

На заводе пластиков НКНХ запущена новая установка для глубокой очистки водорода, который поступает с ТАИФ-НК. На ней удаляют тяжелые углеводороды, серосодержащие соединения, спирты, окись и двуокись углерода, механические примеси и масла, являющимися ядами катализатора полимеризации этилена. Это позволяет довести водород до полимеризационной чистоты, что в результате экономит каталитический комплекс полимеризации и улучшает качество выпускаемого полиэтилена.

Оборудование разработали специалисты научно-технологического центра «Нижнекамскнефтехима», сообщается на сайте Energy Land.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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