На «Нижнекамскнефтехиме» запустили установку по очистке водорода

Фото: Максим Платонов

На заводе пластиков НКНХ запущена новая установка для глубокой очистки водорода, который поступает с ТАИФ-НК. На ней удаляют тяжелые углеводороды, серосодержащие соединения, спирты, окись и двуокись углерода, механические примеси и масла, являющимися ядами катализатора полимеризации этилена. Это позволяет довести водород до полимеризационной чистоты, что в результате экономит каталитический комплекс полимеризации и улучшает качество выпускаемого полиэтилена.

Оборудование разработали специалисты научно-технологического центра «Нижнекамскнефтехима», сообщается на сайте Energy Land.