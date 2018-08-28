Городские власти планируют открыть в Самаре музей пивзавода

Жигулевский пивоваренный завод совместно с самарскими властями планирует открыть музей пивзавода на территории областной столицы.

Проект экспозиции обсуждался на встрече президента предприятия Юрия Сапрунова и главы Самары Елены Лапушкиной. Одним из экспонатов может стать столетняя бутылка самарского пива, которую рабочие нашли при реконструкции набережной. На данный момент сроки открытия музея пивзавода не обозначены.

Добавим, во время ЧМ-2018 в Самаре посетителями бара пивзавода стали 100 тыс. человек. В среднем за день уходило 8,5 тонны пива, а за месяц было выпито порядка 100 тонн пенного напитка.

Напомним, в Ульяновской области построят пивной завод за 2 млрд рублей.