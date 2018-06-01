В Ульяновской области построят пивной завод за 2 млрд рублей

В ближайшие два года в Ульяновской области должен появиться новый пивзавод.

На данный момент состоялись переговоры между швейцарской компанией Buhler и заводом «Трехсосенский». В скором времени стороны должны подписать контракт на строительство объекта.

По словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, благодаря возведению нового завода регион получит дополнительную переработку пивоваренного ячменя, а также создаст новые высокотехнологичные рабочие места.

Объем инвестиций превысит 2 млрд рублей, из которых на строительство уйдет 500—700 млн рублей, на оборудование — 1,5 млрд рублей. Проект будет реализован в течение двух лет, пишет пресс-служба губернатора области.