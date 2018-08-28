Андрей Тихонов: «Судьи — безобразие просто»

В матче 5-го тура Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» на выезде в Тюмени уступили красноярскому «Енисею» — 0:1. Единственный гол самарцы пропустили на 44-й минуте, точный дальний удар в ближний угол с 25 метров нанес Михаил Костюков.

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал исход встречи:

— В первом тайме мы выглядели не очень хорошо. Может быть, на это повлияла игровая схема, а может, мы оказались не готовы, совершая простейшие ошибки. Я считаю, что удаление было незаслуженное. Потом вы посмотрите, разберете. Большое количество моментов было, когда игрокам «Енисея» следовало показывать желтые. Нам карточки давали, а им нет. Обрадович симулировал в штрафной. За это дается желтая или пенальти. Чистая рука была у Ятченко, но пенальти за это не дали. Кичин с прямой ногой прыгает и ему вообще ничего не дают. Судьи — безобразие просто. Я понимаю Олега Кононова. Он сказал, что молчать не будет. Так вот, если мы все не будем молчать, то, может быть, не будет такой ерунды. Устроили панибратство. Пускай разбираются. Наши лучшие судьи так судят.









