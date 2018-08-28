Клепач спрогнозировал курс рубля к концу 2018 года на уровне 65-66 рублей за доллар

Курс рубля к концу года должен составить около 65-66 рублей за $1. Об этом заявил зампред, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач на форуме «Технопром-2018» в Новосибирске.

«Я думаю, что сейчас и коррекцию рубль должен отыграть, потому что цены на нефть высокие. Кто хотел убежать, уже убежал. Я думаю, что около 65-66 отыграет [до конца года] — это означает, что отток капитала больше, чем мы раньше ожидали» — цитирует зампреда Внешэкономбанка ТАСС.

Клепач также отметил, что риск некоторого ослабления рубля сохраняется, так как к концу этого года — началу следующего ожидается снижение цен на нефть.

«Но оснований ни для паники, ни для обвала нет» — подчеркнул он.

Напомним, что накануне курс доллара упал на закрытии торгов до 67,3 рубля.