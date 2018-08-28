Сегодня утром в Татарстане ожидается туман и до +26

Во вторник, 28 августа, в Республике Татарстан ожидается малооблачная погода. Утром в отдельных районах возможен туман. Днем без осадков.

Ветер переменных направлений слабый.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +21°С до +26°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +23°С до +25°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +21°С до +24°С.

Ранее ГУ МЧС РФ по Татарстану предупредило, что 28 августа в восьми районах республики ожидается четвертый класс пожарной опасности лесов.

