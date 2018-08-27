Власти больше не обсуждают повышение пенсионного возраста для силовиков — СМИ

Правительство больше не обсуждает повышение пенсионного возраста для военных и силовиков.

Как сообщает «Би-би-си» со ссылкой на источники, Минобороны делает «все возможное», чтобы не повышать пенсионный возраст для военных.

«Две атаки были, сейчас отбиваем третью», — сказал один из собеседников, близкий к ведомству.

В результате законопроект внесли в Госдуму без правок, касающихся этой группы населения.

Ранее стало известно, что 28 августа президент РФ Владимир Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы.