Власти Самарской области выставили на торги бывший самолет «Крыльев Советов»

Власти Самарской области объявили аукцион по продаже самолета Ту-154М, которым пользовался футбольный клуб «Крылья Советов». Стоимость лайнера пока не называется.

Ранее воздушное судно предназначалось для полетов членов регионального правительства, передает «ФедералПресс».

Отмечается, что сейчас самолет не используется. Его общая вместимость составляет 85 пассажиров, в том числе VIP-места.

Ранее власти региона уже выставляли на торги самолет. Тот лайнер приобретался в 2007 году для экс-губернатора Константина Титова. После его отставки самолет находился в аренде авиакомпаний «Самара» и «Заполярье», а затем у футбольного клуба «Анжи». Оценивался лот в 127 млн рублей.