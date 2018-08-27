В Ижевске хотят сократить затраты на управленческий аппарат на 30%

Советник главы Удмуртии по экономике и инвестиционному развитию Ижевска Константин Сунцов представил на заседании правительства республики проект административной реформы в Ижевске. Он предполагает сокращение затрат на управленческий аппарат на 30%.

Экономия предполагается также на логистике и документообороте.

Целый ряд существующих в структуре администрации управлений будет объединен. В частности, земельными ресурсами, имуществом и рекламой займется одно управление, объединят управления дошкольного и школьного образования, единый орган будет заниматься также вопросами ЖКХ и благоустройства.

По его словам, при объединении управлений финансов и муниципального заказа экономия в 2019 году составит 20 млн рублей. Какой эффект даст вся административная реформа, он не сказал.

Запустить реформу предлагается уже с сентября.

Ранее подобная реформа началась в правительстве Удмуртии, в частности, будут сокращены заместители министров.

