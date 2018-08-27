Вдова Маккейна может занять его место в Сенате — СМИ

Губернатор штата Аризона Даг Дьюси может назначить жену умершего от рака сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн на его место.

Предполагается, что помимо жены, место могут занять бывший сенатор-республиканец от Аризоны Джон Кил или бывшие члены Палаты представителей от штата Джон Шадегг и Мэтт Салмон.

Преемника назначат не ранее чем через неделю, после окончания всех траурных мероприятий, сообщает The New Yor,k Times.

Напомним, накануне стало известно, что умер американский сенатор Джон Маккейн. Ему был 81 год. Соболезнования в связи с его кончиной уже выразили нынешний президент США Дональд Трамп, а также бывшие американские лидеры — Джордж Буш — младший и Джордж Буш — старший, Джимми Картер и Барак Обама