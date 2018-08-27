ЦБ РФ и ФАС посоветовали банкам не использовать в рекламе упоминание госучастия в их капитале

Центробанк России и Федеральная антимонопольная служба попросили кредитные организации не использовать в рекламе факт участия государства в их капитале. Отмечается, что это не делает сам банк более конкурентоспособным, однако создает впечатление повышенной надежности.

По мнению организаций, в некоторых случаях такое упоминание может приводить к возникновению нерыночного преимущества банка и не соответствовать принципу равных условий ведения государственного и частного бизнеса. Указывать такую информацию необходимо только в тех случаях, когда такая информация раскрывается во исполнение требований законодательства, говорится на сайте регулятора.

Ранее ЦБ порекомендовал кредитным организациям включать в новые кредитные договоры условие о возможном изменении процентной ставки в случае снижения ключевой ставки регулятора.