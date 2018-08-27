Росавтодор ограничил движение на трех мостах трассы М-7 в Нижегородской области

ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» (входит в структуру «Росавтодора») ввело ограничение движения на трех мостах трассы М-7 в Нижегородской области. На объектах будут вестись планово-предупредительные работы.

По данным пресс-службы учреждения, ограничения коснутся моста через реку Сейма на 365 км, путепроводе через железнодорожные пути на 420 км и реку Ункор на 426 км. На этих участках движение сужено до двух полос. Максимальная скорость ограничена до 40 км/ч.

Все ограничения планируется снять 30 января 2019 года.